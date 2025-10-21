12-годишно дете е намушкано в училище от осмокласник

Осмокласник е намушкал с нож 12-годишен в 94 СУ "Димитър Страшимиров", в столичния квартал "Христо Ботев", съобщиха от СДВР за Dnes.bg. Инцидентът е станал малко след 10:00 часа. Все още не е ясно състоянието на 12-годишното момче.

Ученикът е ранен в областта на рамото. Линейка е пристигнала бързо на мястото на инцидента. Детето е откарано в "Пирогов". Изяснява се дали раната е животозастрашаваща.

Директорката на училището уточни пред bTV, че инцидентът е станал в двора на училището, в близост до съоръжения за фитнес. Според първоначална информация всичко се случило на игра - по-голямото момче извадило нож и си играло с него.

По думите на директорката на училището всичко се е случило за части от секундата - в голямото междучасие, "на шега".

Тя разказа, че осмокласникът е с тежко семейно положение - неговият баща е починал, а грижи в отглеждането му полагат баба му и дядо му.

Родителите са уведомени и са в училище.

Преди дни 15-годишно момче беше намушкано в сърцето в столичен мол от свой връстник. То беше транспортирано до "Пирогов", където почина.

През септември непълнолетен ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково беше задържан, след като стреля с газов пистолет на територията на учебното заведение.