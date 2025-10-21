IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 41

12-годишно дете е намушкано в училище от осмокласник

Инцидентът е станал след 10,00 часа

21.10.2025 | 10:48 ч. Обновена: 21.10.2025 | 11:44 ч. 46
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Осмокласник е намушкал с нож 12-годишен в 94 СУ "Димитър Страшимиров", в столичния квартал "Христо Ботев", съобщиха от СДВР за Dnes.bg. Инцидентът е станал малко след 10:00 часа.  Все още не е ясно състоянието на 12-годишното момче. 

Ученикът е ранен в областта на рамото. Линейка е пристигнала бързо на мястото на инцидента. Детето е откарано в "Пирогов". Изяснява се дали раната е животозастрашаваща.

Директорката на училището уточни пред bTV, че инцидентът е станал в двора на училището, в близост до съоръжения за фитнес. Според първоначална информация всичко се случило на игра - по-голямото момче извадило нож и си играло с него.
По думите на директорката на училището всичко се е случило за части от секундата - в голямото междучасие, "на шега".
Тя разказа, че осмокласникът е с тежко семейно положение - неговият баща е починал, а грижи в отглеждането му полагат баба му и дядо му.
Родителите са уведомени и са в училище. 

Преди дни 15-годишно момче беше намушкано в сърцето в столичен мол от свой връстник. То беше транспортирано до "Пирогов", където почина.

Свързани статии

През септември непълнолетен ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково беше задържан, след като стреля с газов пистолет на територията на учебното заведение.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

осмокласник намушка 12-годишен
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem