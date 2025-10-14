IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Криминално проявен размаха мачете в столичен мол, арестуваха го

49-годишният мъж вече е осъждан, заплашват го до 5 години затвор

14.10.2025 | 09:55 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж за извършени хулигански действия в столичен мол.

На 12 октомври 2025 г. около 19.30 часа в голям търговски център на бул. "Цариградско шосе" в София, обвиняемият е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Той е извадил  нож тип “мачете“ и го е размахвал в различни посоки и към различни хора, без да е бил предизвикан.

Мъжът е извършил деянието с особена дързост, като демонстрирал безнаказаност и пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото, отчитат от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2,вр. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 5 години.

Обвиняемият е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.

В Софийски районен съд предстои да бъде внесено искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

