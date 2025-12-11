Тон кокаин е конфискуван в Испания, сред задържаните и българин

Тон кокаин е конфискуван в Испания, осем сръбски граждани са арестувани. Те са на възраст между 21 години и 62 години.

Задържаните са заподозрени в предоставяне на логистична подкрепа при получаването на наркотици от Колумбия и по-нататъшното им разпространение в Испания, според сръбското МВР.

Повдигнати са наказателни обвинения срещу З.Ш. (60) и беше наложена забрана за напускане на Испания, както и срещу трима словенски граждани и един български гражданин.

Общо 17 души бяха арестувани в международната операция.

Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич заяви, че Министерството на вътрешните работи остава надежден партньор в борбата с транснационалната престъпност, „особено в борбата с трафика на наркотици и разкриването на членове на престъпни групи“.