IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

Тон кокаин е конфискуван в Испания, сред задържаните и българин

Общо 17 души се оказали с белезници, от които четирима са с обвинения

11.12.2025 | 16:35 ч. 0
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Тон кокаин е конфискуван в Испания, осем сръбски граждани са арестувани. Те са на възраст между 21 години и 62 години.

Задържаните са заподозрени в предоставяне на логистична подкрепа при получаването на наркотици от Колумбия и по-нататъшното им разпространение в Испания, според сръбското МВР. 

Повдигнати са наказателни обвинения срещу З.Ш. (60) и беше наложена забрана за напускане на Испания, както и срещу трима словенски граждани и един български гражданин.

Свързани статии

Общо 17 души бяха арестувани в международната операция.

Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич заяви, че Министерството на вътрешните работи остава надежден партньор в борбата с транснационалната престъпност, „особено в борбата с трафика на наркотици и разкриването на членове на престъпни групи“. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кокаин тон Испания задържан българин
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem