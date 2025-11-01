IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кола се преобърна по таван край Смолян – ранени са майка и дете

Пострадалите са приети в Спешно отделение на болницата

01.11.2025 | 15:44 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Жена на 21 години и тригодишното ѝ дете са пострадали при при катастрофа в смолянското село Ровино, съобщиха от Многопрофилната болнца за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" в Смолян. Пострадалите са приети в Спешно отделение на болницата.

По първоначална информация жената е загубила управление над автомобила, който се удря в бордюра и се преобръща по таван.

Д-р Кристиян Стефанов каза за БТА, че към момента състоянието на пациентите е стабилно. И майката, и детето са без опасност за живота. Предстои да им бъдат направени параклинични образни изследвания.

Външни наранявания имат и детето и майката, като главно ударите са в областта на главата. Имат подкожни хематоми и охлузни рани.

Заради катастрофата движението по пътя Смолян – Мадан се извършва двупосочно в една лента.

