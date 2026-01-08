Жена без книжка помете две коли на пътя София - Банкя, рани трима души

Жена без книжка помете две коли на пътя между София и Банкя, рани трима души и вкара друга жена в болница. Не е направен нито полеви, нито кръвен тест, защото тя е отказала. Инцидентът е станал в понеделник вечерта.

Шофьорката, която вече е с повдигнато обвинение, е извън ареста. В болница обаче все още е по-тежко пострадала жена, съобщи "Нова телевизия".

„Всичко се случи в понеделник вечерта в 23:20 часа”, заяви Камен Димитров, годеникът на пострадалата. „Аз и още трима мои спътници пътувахме към Банкя. Малко след кръговото, на правата отсечка, видях в задното огледало светлина. Помислих си, че някой е тръгнал да ни изпреварва с огромна скорост. Същевременно беше точно зад нас. И точно си помислих, че този човек, ако не предприеме маневрата да ни изпревари, ще ни удари, и тогава наистина ни удари”, разказва Камен. Според него другият автомобил се е движел със 120 км/ч, а може и повече.

Когато са ги ударили, колата им се завъртяла. Приятелката на Камен изхвърчала през прозореца. На място е дошла линейка.

„Хората в другата кола бяха във видимо нетрезво състояние. Ходеха по нас, викаха”, твърди Камен.

„Вчера имах възможност реално да получа протокола от КАТ и в него пишеше, че причината за ПТП-то е несъобразена скорост с пътната обстановка (мокър асфалт). Аз не съм съгласен с това – асфалтът изобщо не беше мокър. Проверих малко преди интервюто и прогнозата за времето. За последно на този път е валяло преди дни. И съм сигурен, че настилката не беше мокра”, каза Камен.

За NOVA от МВР казаха, че шофьорката, която е управлявала автомобила без книжка, е била задържана с полицейска мярка за 24 часа. Повдигнато ѝ е и обвинение, като наказанието, което може да последва, е лишаване от свобода до една година или парична глоба. Освен това е съставен административен акт на жената, която е собственик на автомобила и която е предоставила възможност той да бъде управляван от човек без книжка