Историята на жената, която уби приятелката си с брадва, след като спа с мъжа ѝ

Минисериалът "Любов и смърт" ("Love & Death") взима една истинска история, която звучи като градска легенда, и я превръща в мрачен, напрегнат и направо шокиращ разказ за това как една на пръв поглед спокойна къща в предградията може да се превърне в сцена на кошмар.

Създаден от Дейвид Е. Кели, проектът на HBO Max стартира през април 2023 г., а от 1 декември вече е и в Netflix. В центъра е Кенди Монгомъри (Елизабет Олсън) - типична домакиня от Уайли, Тексас, чийто тих семеен живот започва да се разпада, след като влиза в афера с Алън Гор (Джеси Племънс), член на същата църква. Това, което започва като строго планирана, беземоционална схема, постепенно се оплита все повече, особено когато съпругата на Алън и приятелка на Кенди, Бети Гор (Лили Рейб), става все по-подозрителна. И после идва денят, който взривява всичко: през лятото на 1980 г., след конфронтация, Кенди удря Бети 41 пъти с брадва. Сериалът проследява връзката, потресаващото убийство и сензационния процес, който следва.

Докато развива историята, Кели стъпва сериозно на книгата "Доказателства за любов: Истинска история за страст и смърт в предградията" ("Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs") от Джон Блум и Джим Аткинсън. Същото разследване първоначално излиза като поредица от материали през 1984 г. в Texas Monthly под заглавието "Любов и смърт в Силициевата прерия" ("Love and Death in Silicon Prairie").

"Когато за първи път ми обърнаха внимание на проекта, по презумпция бях против, защото аз обичам да си измислям фактите. Та си казах: ако фактите вече идват при мен готови и изпечени, какъв е смисълът? Но като прочетох статиите в Texas Monthly и книгата - беше прекалено пикантно, прекалено богато, прекалено вкусно, за да го подмина", казва Кели пред Herald Sun през май 2023 година.

Коя е Кенди Монгомъри?

Според материалите на Texas Monthly тя е възприемана като нормална домакиня от предградията. Омъжена е за Пат Монгомъри (Патрик Фюджит) и имат две деца - син и дъщеря. През 1977 г. семейството се мести в Уайли, където заживяват в това, което Кенди описва като "мечтаната къща на село". Отстрани животът им изглежда като картинка, но самата тя смята брака си за много скучен и копнее за нещо повече.

След преместването Кенди започва да ходи в Методистката църква в Лукас, която бива определяна като "центъра на нейната вселена". Там, по време на служба, тя среща Бети и двете стават близки приятелки.

Коя е Бети Гор?

Както Кенди, и Бети е съпруга и майка в предградията на Далас. През януари 1970 г. тя се омъжва за Алън. След като се ражда първото им дете, Алън започва работа в електронен конгломерат на име Rockwell International.

През 1976 г. Бети започва работа като учителка в начално училище, но, както пише Texas Monthly, не ѝ харесва особено.

"Не можеше да овладее невъзпитаните си ученици, а в същото време не понасяше да остава сама у дома, когато Алън трябваше да пътува", отбелязва изданието.

Въпреки това Бети решава двамата да опитат за второ дете. Тя планира бременността до точната седмица, така че бебето да се роди по средата на лятото и да не ѝ се налага да излиза в отпуск от преподаването.

Това, според публикациите, огорчава Алън, защото сексът им се превръща в напълно "механичен". И докато бракът му с Бети се напуква, той и Кенди се сближават, след като буквално се блъскат един в друг по време на църковен волейболен мач през 1978 година.

На какво е базиран "Любов и смърт"?

"Любов и смърт" е базиран на истинската история за убийството на Бети през 1980 г. и последвалото разследване, което се фокусира върху нейната приятелка от църквата - Кенди.

На 13 юни 1980 г. Алън е в командировка и започва да се тревожи, когато Бети не вдига телефона. Моли съсед да провери, но Бети не отваря. Тогава се обажда на Кенди, която по това време гледа дъщеря им Алиса, и тя го уверява, че Бети е добре. След още няколко безуспешни опита да се свърже с жена си, Алън се тревожи още повече. Няколко часа по-късно съсед влиза в дома на семейство Гор и намира бебето им Бетани в креватчето, а към вратата на помощното помещение водят "цели океани от кръв".

Съседът съобщава на Алън, че Бети е мъртва. Съкрушен, той отново звъни на Кенди, около 23:30 ч., казва ѝ какво се е случило и я пита дали може да продължи да гледа Алиса. Тя се съгласява.

На следващата сутрин полицията съобщава, че Бети е убита с брадва и че в дома е открита кървава следа от стъпало. След като научава това, Кенди използва градински ножици, за да нареже гумените си сандали.

Имали ли са афера Кенди Монгомъри и Алън Гор?

Според статиите на Texas Monthly, цитирани от People - да.

На онзи мач през лятото на 1978 година. Кенди решава, че Алън "мирише секси" и започва да фантазира за връзка с него. Една вечер след репетиция на църковния хор Кенди отива при него в колата му и му казва, че много мисли за него и иска да знае дали да направят нещо по въпроса. Привличането е взаимно, защото Алън също я смятал за една от най-привлекателните жени в църквата.

Въпреки това, първоначално той ѝ отказва, като посочва, че Бети току-що е забременяла отново и това би било несправедливо към нея. Малко след това обаче целува Кенди. Няколко месеца по-късно двамата се виждат отново - на 29-ия рожден ден на Кенди - и обсъждат правилата на бъдещата си връзка, включително условието, че ако някой от тях започне да се въвлича емоционално, ще спрат.

Официално започват аферата си на 12 декември 1978 г. и тя продължава няколко месеца. Дори след като Бети ражда през юли 1979 г., връзката продължава, но малко след това Алън и Бети решават да работят по брака си и Алън прекратява аферата с Кенди.

Как Кенди Монгомъри избегна затвора?

Като последния човек, видял Бети жива, Кенди става основният заподозрян. Полицията я разпитва неколкократно и макар алибито ѝ да изглежда желязно, всичко се променя, когато Алън признава, че е имал афера с Кенди - а това дава възможен мотив за убийството.

Кенди се предава за арест на 26 юни 1980 г., съобщава Fort Worth Star-Telegram, и по-късно е обвинена за убийството на Бети. След това е пусната под гаранция и получава пълна подкрепа от църквата си, където наема адвоката Дон Краудър (Том Пелфри). По-късно Краудър привлича психиатъра и клиничен хипнотизатор д-р Фред Фейсън (Брайън д'Арси Джеймс), за да възстанови спомените на Кенди от онази нощ.

След серия хипнотични сесии Фейсън твърди, че е открил детска травма, която според него е отключила яростта ѝ като възрастна. Така успява да сглоби какво е станало в нощта на убийството - разказ, който Кенди по-късно представя по време на процеса през октомври 1980 г., когато настоява, че е действала при самозащита.

В показанията си тя твърди, че на 13 юни 1980 г. Бети я е конфронтирала за аферата с Алън. Когато Кенди признава, според нея Бети отива в помощното помещение, взима брадва и я напада с нея. Кенди казва, че в един момент успява да овладее брадвата и удря Бети, докато двете продължават да се борят. След това нанася 41 удара, като се добавя, че тя спира едва "в точката на пълно изтощение".

На 29 октомври 1980 г. журито оправдава Кенди по обвинението в убийство.

Какво се случва с Кенди Монгомъри след това?

След процеса Кенди стои далеч от публичността. The Dallas Morning News съобщава през 2010 г., че Кенди и Пат в крайна сметка се местят в щата Джорджия, където тя започва работа като сертифициран семеен консултант.

Според изданието Кенди и Пат се разделят малко след преместването.

Братът на Бети, Рон Померой, казва пред "People Magazine Investigates: Candy and Betty", че родителите на Бети - Боб и Берта Померой - в крайна сметка отглеждат дъщерите на Бети и Алън, Алиса и Бетани, в Канзас.