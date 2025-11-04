IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пешеходец, ударен от линейка в Симеоновград, е починал на път за болницата

Инцидентът е станал около 10:00 часа тази сутрин,

04.11.2025 | 19:07 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пешеходец е починал, след като е бил ударен в Симеоновград от линейка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР(ОДМВР) в Хасково привечер.

Инцидентът е станал около 10:00 часа тази сутрин, посочиха от полицията. Шофьорът на специализирания автомобил, на 64 години, е извършвал маневра на заден ход на площ пред Спешното отделение, когато е блъснал 66-годишен пешеходец. Блъснатият е паднал и е ударил главата си. На път към хасковската болница пострадалият е починал. Образувано е досъдебно производство. Водачът е дал проба за кръвни изследвания. Той е задържан до 24 часа, уточниха от ОДМВР Хасково, пише БТА.

линейка пешеходец
