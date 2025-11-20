Дипломатическа война в ЕП заради... сос карбонара

Белгийската кухня е известна най-вече с пържените си картофки, шоколадът и гофретите, и по-малко с традиционния сос карбонара.

Супермаркетът на Европейския парламент в Брюксел обаче продава буркани със сос за паста, произведен в Белгия, но с италианско знаме.

Колекцията от сосове вече предизвика дипломатическа война с Италия на фона на твърдения, че няма нищо общо с истинската италианска храна и трябва да бъде премахната от магазина.

Възмущението избухна тази седмица с публикация на италианския министър на земеделието Франческо Лолобриджида, включваща снимка на буркан с италиански сос карбонара, приготвен с яйце и панчета. Въпреки че сосът е произведен от белгийска компания, етикетът на буркана е изобразявал италианско знаме.

До него имаше буркан с италиански сос арабиата, приготвен с домати и люти чушки, също произведен в Белгия и с италианско знаме.

„Това представлява най-лошите продукти с „италианско звучене“ – неприемливо е да ги виждаме по рафтовете в Европейския парламент и аз поисках незабавно разследване“, написа Лолобриджида, който е и правнук на Джина Лолобриджида, филмовата актриса от 50-те и 60-те години.

Докато правителството на Джорджия Мелони популяризира италианската идентичност по света чрез кулинарните предложения на страната, Лолобриджида редовно атакува чуждестранни фирми, които използват италиански имена и знамето на страната, за да продават продукти, произведени извън Италия.

След публикацията на министъра, лобистката група на фермерите Coldiretti заяви, че пазарът за „стоки с италианско звучене“ е на стойност 120 милиарда евро годишно, което означава, че италианските производители губят огромна част от бизнеса си.

Това също означава, че неиталианците развалят рецепти, подчерта Колдирети, започвайки с навика да слагат сметана в соса карбонара, произведен в Белгия. Моцарела, пармезан и сирене проволоне са трите най-често произвеждани италиански продукта в чужбина, добави тя.

Говорител на Лолобриджида каза:

„Министърът също така отбеляза, че сосът карбонара в Брюксел е направен с панчета (сушен свински корем), когато, разбира се, трябва да се прави с гуанчале — свински бузи — и не трябва да се слага в буркан. Опасно е и той би искал да бъде премахнат.“