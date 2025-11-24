По BG сигнал в Бразилия: Разбит канал за видеа с насилие над деца и животни

Бразилската федерална полиция е разбила престъпна схема за продажба на порнографски видеа с насилие над деца и животни.

До арести на извършителите се е стигнало след сигнал, получен от българската организация, която алармира властите у нас за престъпленията на Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник. При обиските в Бразилия са открити и клипове със сексуален тормоз над деца.

Арестите и обиските са извършени в град Белем в рамките на операция "Зверство" за борба с престъпна схема за създаване, продажба и разпространение на клипове с екстремно насилие и смърт на животни.

Председателят на сдружение КАЖИ, което първо започва да разследва клиповете, обясни как се е стигнало до това да алармират Федералната полиция в Бразилия.

"Попаднахме на видеа с изключително тежко съдържание над животни, които се разпространяват онлайн. Подадохме сигнал до нашите партньори в Бразилия – организация, която се казва "Форум за животните".

Те пък от своя страна информираха Федералната полиция. На 22-ри бяха арестувани извършителите. При обиските са открити множество материали освен със зоофилия и съдържание с насилие върху животни, така и със сексуално насилие над деца. Знаем, че става дума за международна схема", каза Петя Алтимирска от КАЖИ.

За видеата с порнографска насоченост са измъчвани десетки котки, зайци и други видове животни. Задържани са мъж и жена, които ще бъдат разследвани за "екологични престъпления, престъпно сдружаване и жестока експлоатация на животни с търговски цели". След обиските обект на разследване вече ще бъдат и материалите със сексуална експлоатация на деца. /БНР