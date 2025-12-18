IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
При спецакция:Трима задържани с 10 000 фалшиви евро в центъра на София

Обвиняемите остават в ареста за 24 часа

18.12.2025 | 22:05 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Трима души са задържани при спецакция на СДВР непосредствено след сделка за фалшиво евро. По първоначална информация у арестуваните са намерени около 10 000 евро, съобщава Нова телевизия.

„От СДВР разкрихме сделка с фалшиви евробанкноти с номинал 100 евро. Задържаните трима души са известни на МВР за различни престъпления. Те са на 37, 49 и 55 години”, заяви началникът на сектор "Икономическа полиция" към СДВР Илчо Благоев.

Обвиняемите остават в ареста за 24 часа. Разследването по случая продължава.

Благоев апелира всички граждани, когато обменят парични знаци, да използват само лицензирани за това места – change бюра и банки.

