Хванаха златни и платинени накити за над 400 000 лева на Капитан Андреево

Контрабандата е открита в лек автомобил с чужда регистрация

19.12.2025 | 22:37 ч. 1
Агенция Митници

Митничари задържаха златни и платинени накити на стойност 413 898 лева на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция. 

Вчера на пункта пристига лек автомобил с чужда регистрация. В него пътували две лица. По метода „анализ на риска“ превозното средство и пътуващите в него лица били селектирани за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в джобовете на якето на пътника в моторното превозно средство  - 45-годишен турски гражданин, митническите служители установяват укрити 4 пакета с накити от бял и жълт метал.

Според експертизата на вещото лице откритите 368,07 грама от накитите са от 14 и 18-каратово злато, а 32,70 грама са от платина на обща стойност 413 898 лева. Контрабандните златни и платинени накити са били задържани. По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор.

По разпореждане на Окръжна прокуратура Хасково 45-годишният турски гражданин е привлечен като обвиняем за престъпление по Наказателния кодекс. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция“, както и „забрана за напускане пределите на Република България”, освен с разрешение на Окръжна прокуратура-Хасково. Разследването по случая продължава.

