IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 46

Като по филмите: Мъже в дълги черни роби нахълтаха с пушки в казино в Хаджидимово ВИДЕО

Ранени са двама, клиените тръгнали да ги гонят

25.12.2025 | 15:15 ч. 4
Като по филмите: Мъже в дълги черни роби нахълтаха с пушки в казино в Хаджидимово ВИДЕО

Двама маскирани и облечени с дълги черни роби мъже нахълтаха с пушки в казино в Хаджидимово в сряда вечерта.

Минути след като се възползвали от първоначалния шок на клиенти и персонал, въоръжените мъже открили стрелба, ранен е млад мъж, който има сачма в главата и е транспортиран с хеликоптер в столицата. Има и още един ранен, който е без опасност за живота.

Когато единият от мъжете започнал да стреля клиентите на казиното наскачали и започнали да ги гонят, с риск за живота си, така вероятно е осуетен опит за въоръжен грабеж.

Настанала истинска суматоха, но маскираните успели да избягат, отвън ги чакал мъж с автомобил. Други пострадали няма.

Рано тази сутрин е арестуван единият от нападателите. По непотвърдена информация той е от Хаджидимово.

Казиното е собственост на столични бизнесмени, пише сайтът truma.com.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

казино обир пушки стрелба Хаджидимово
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem