IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Тежка катастрофа край Монтана, има пострадали деца

Шофьорът на единият автомобил е с множество фрактури

26.12.2025 | 10:15 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Седем души пострадаха при катастрофа между монтанските села Долно Церовене и Пишурка в четвъртък, съобщава Нова тв.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 64-годишен мъж от село Расово, се ударил в друга кола, шофирана от 32-годишен жител на същото населено място.

Най-тежко пострадал е по-възрастният водач, който е с множество фрактури на гръбначния стълб и е настанен за лечение в отделението по ортопедия на монтанската болница. Останалите ранени са приети в хирургично отделение. Сред тях са и 4-годишно дете, получило фрактура на крака, както и 57-годишна жена със съмнение за счупени ребра.

32-годишният шофьор, неговата съпруга и двете им деца също са оставени под лекарско наблюдение. На мястото на произшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство, а причините за катастрофата се изясняват.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа Монтана села пострадали деца шофьор
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem