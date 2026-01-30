Украинец остава в ареста след тежката катастрофа със загинал във Враца

Врачанският окръжен съд постанови да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, спрямо украински шофьор заради катастрофа във Враца на 23 януари. При нея загина 81-годишен мъж. Тогава на околовръстния път във Враца се сблъскаха два тежкотоварни автомобила с турска и полска регистрации и две леки коли „Мерцедес” и „Ауди“ със софийска регистрация. Загиналият мъж е пътувал в аудито.

Водачът е обвинен, че при управлението на влекач и прикачено полуремарке с полски регистрационни номера не е спазил дистанция. Колата пред него е намалила скоростта, а камионът я помел, вследствие на което загива възрастният мъж.

Съдът е приел, че са налице всички изискуеми от закона предпоставки за вземането на най-тежката мярка за процесуална принуда. Престъплението, за което му е повдигнато обвинение, се наказва с „лишаване от свобода“ от пет до осем години.

Сред мотивите на съда е и съществуващата реална, а не хипотетична опасност обвиняемият да се укрие. Определението на съда подлежи на незабавно изпълнение, но може да се обжалва и протестира в законоустановения срок пред Апелативен съд – София.