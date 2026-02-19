Адв. Людмил Рангелов: Мнението ми е, че на Петрохан става въпрос за самоубийство

Андрей Гюров поиска отстраняването на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. "Досега прокурорската колегия категорично и единодушно се произнася, че сегашното състояние на нещата е съобразено със закона", каза адвокат Людмил Рангелов.

Функциите на главния прокурор

В студиото на "Денят ON AIR" адвокат Димитър Марковски каза, че прекъсването на функцията на главен прокурор означава, че той трябва да се отклони от служебните си задължения.

"Единствената легитимна и законова опция за освобождение на Борислав Сарафов минава през ВСС и прокурорската квота, която има функциите и правомощията да освободи и.ф. главен прокурор. Досега се вижда процес на пълно консолидиране на прокуратурата по този въпрос. Не може да имаме съмнение, че личността и фигурата на Борислав Сарафов са професионално одобрени от неговите колеги и прокуратурата", коментира Марковски.

Юристът припомни, че новата власт даде заявка, че Сарафов трябва да бъде освободен. Попитан доколко случая с хижа "Петрохан" ще окаже влияние на изборите, адвокат Рангелов отговори: "За мен е трудно да преценя политическите аспекти на историята с Петрохан. Страните, които искат да използват тази ситуация, са поне две. Чрез своите медии всеки се старае да злепостави другата страна. Едните се стараят да злепоставят ПП-ДБ, а другите - ГЕРБ и ДПС".

Казусът с хижата

"Не е добър симптом един криминален случай да бъде използван за политически нужди и цели, а най-малкото от призмата на това, че това може да попречи в някакъв момент и на самото обективно разследване. Не бива да говорим за несвършена работа, защото към настоящия момент се работи по едно досъдебно производство активно. Ако има пропуски, които са допуснати в самото начало на разследването, много трудно могат да бъдат отстранени или попълнени. Не бива да се прави прибързан коментар, преди всички доказателства и факти да са сложени на масата", подчерта адвокат Марковски пред Bulgaria ON AIR.

Рангелов смята, че общественият натиск е принудил прокуратурата да предостави материалите по разследването на народните представители: "Не е добра практика в хода на досъдебно производство на едно толкова важно и сложно разследване материалите да отиват в НС. Както виждате, изтича информация от тях по медиите".

"Моето мнение отдавна е, че на Петрохан става въпрос за самоубийство, а в кемпера - две убийства и едно самоубийство. И досега не съм разколебан от нищо, което е постъпило като ново доказателство. Впечатлението ми е, че тези хора са креативни, умеят да се харесат", добави Рангелов.

Снимката на труповете

"Снимката на трите трупа пред хижата е важно да се знае в кой момент е направена. Това, което на мен ми направи впечатление, е, че един от труповете е с разкъсани и свлечени дрехи, което наумява за влачене. Позицията на телата е малко странна. Ако така са били заварени на самото място, изводите са едни, но ако е след това - изводите са други. И не може да има драма с броя на оръжията, това не е ненормален брой ловни оръжия, по-скоро начинът на съхранение на боеприпаси говори за липсата на контрол", поясни Димитър Марковски.

Той разкри, че с него са се свързали родители на едно от децата, по отношение на което е подаван сигнал. "Твърди се, че спрямо него има упражнено сексуално насилие и тепърва ще се срещна със семейството. Най-вероятно искат консултация с адвокат в такава ситуация, за да се види къде е проблемът и къде се е скъсала връзката в институциите", добави адв. Марковски.