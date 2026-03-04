12-годишна от Ел Ей почина след като връстник я уцели с бутилка в главата

12-годишна ученичка, на име Кимбърли Завалета, е починала, след като е била ударена по главата с метална бутилка за вода при предполагаем инцидент с тормоз в "Reseda Charter High School" в Лос Анджелис. Случаят се разследва като убийство, потвърди Джефри Лий, говорител на Полицейското управление на Лос Анджелис.

Инцидентът е станал на 17 февруари в коридор на училището. По думите на близките ѝ, Кимбърли се е намесила, за да защити сестра си, която е била тормозена от други ученици, когато друго 12-годишно дете я е ударило.

Дни по-късно, според семейството ѝ, тя е получила "катастрофално медицинско усложнение" - големи кръвоносни съдове в мозъка ѝ са се спукали. Момичето е било транспортирано до Детската болница "UCLA Mattel", поставено е в медикаментозна кома и е претърпяло сложна спешна операция. Кимбърли е починала в 3:30 ч. в сряда, след като сърцето ѝ е отказало.

Разследването се води от отдела "Грабежи и убийства" към Полицейското управление на Лос Анджелис - секция Valley Bureau. От полицията отказват да предоставят допълнителни подробности за случая

"Поради чувствителния характер на разследването и факта, че участващите страни са непълнолетни, на този етап не предоставяме повече информация", се казва в изявление, цитирано от Los Angelis Times.

Семейството на Кимбърли описва момичето като "най-малката в семейството, която е носела специална светлина и радост в живота им." В текст към кампания в GoFundMe, създадена, за да помогне за разходите по погребението и медицинските грижи, близките ѝ пишат, че тя е обичала семейството си, музиката, волейбола и разходките с двете си любими кучета, и че е имала много мечти за бъдещето.

"Загубата ѝ остави семейството ни в невъобразима болка. Нито един родител не бива да преживява загубата на най-малкото си дете", добавят те.