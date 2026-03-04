Арести в Европа и у нас за ДДС измами

Европейските правоприлагащи органи претърсиха над 150 адреса в девет държави от Европейския съюз в рамките на мащабно разследване на предполагаеми измами с ДДС на стойност милиони евро, свързани с продажбата на автомобили, предаде ДПА.

Девет заподозрени – четирима в Германия и петима в Чехия – са арестувани по време на операцията, съобщи днес Европейската прокуратура.

Разследващите оценяват щетите от укриване на данъци на около 103 млн. евро.

Властите са конфискували луксозни автомобили, пари в брой, произведения на изкуството и други активи на стойност над 13,5 млн. евро, съобщи Европейската прокуратура.

Претърсванията са извършени в Германия, Австрия, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Италия, Полша и Словакия.

Операцията е била координирана от офисите на Eвропейската прокуратура в Берлин, Кьолн и Прага, като в нея са участвали над 1100 следователи.

Според Европейската прокуратура основните заподозрени са собствениците на група автокъщи в Берлин и Изерлон в Западна Германия. Полицията претърси няколко адреса на тези места.

Следователите смятат, че собствениците са ръководили престъпна мрежа, действаща в няколко страни от ЕС.

Заподозрените са обвинени в използване на сложна схема, известна като "ДДС въртележка", за да измамят властите с данъчни приходи.

Методът предполага използването на фиктивни компании, за да се избегне плащането на ДДС, като същевременно се претендира за неправомерно възстановяване на ДДС на други места. Престъпленията са били извършени между 2017 и 2025 г., посочва ДПА.