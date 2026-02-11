МВР описа хронологията по случая "Петрохан", пет камери са иззети от хижата

Оръжията, с които са простреляни тримата загинали в хижата "Петрохан", са принадлежали на Ивайло Иванов - един от труповете там, и на 22-годишния Николай Златков, намерен мъртъв през уикенда в кемпера край връх Околчица. Това обясни заместник-министъра на вътрешните работи в оставка Филип Попов по време на изслушване в парламента относно трагедията с трите трупа. Заедно с него в парламента се явиха и други шефове в МВР - директорът на ГДНП гл. комисар Захари Васков, и министърът на околната среда в оставка Манол Генов.

Първи започна Филип Попов, който представи хронологията на събитията, основно с вече ясните факти. На 2 февруари в 11,20 ч. на телефон 112 е подаден сигнал за изгоряла хижа с три тела отпред. Извършен е оглед и е установено кои са жертвите. В тях намерили пистолет с 13 боеприпаси и патрон в цевта, пистолет "Глок" с 12 боеприпаси с патрон в цевта и пушка с гилза в нея без боеприпаси. Оръжията са иззети. От телата са иззети барутни частици и поднокътно съдържание и са пратени за анализ в София, а телата са пратени за аутопсия. Около хижата са установени камери и са ги иззели. Образувано е досъдебно производство по чл. 116 от НК. Установено е, че загиналите са живели в хижата заедно с Ивайло Калушев, Николай Златков и Алексанъдр Макулев, като първите двама са обявени за издирвани. Установено е, че е възможно те да се движат с кемпер "Химлер" и/ли "Тойота", собственост на Калушев, затова и возилата също са обявени за издирване.

Първият пистолет е на името на Николай Златков, а другите две оръжия са на Ивайло Валентинов Иванов. Златков е с издадено разрешение от седмо районно към СДВР, а Иванов - от ОД на МВР в Монтана. Разпитана е майката на Калушев - Стилияна Майсторова, тя разказала, че синът ѝ живее в хижата, както и че на 1 февруари към 20 ч. е получила СМС от него и от тогава няма връзка с него. Беседа е имало по телефона и с майката на Златков - Ралица Асенова, която обяснила, че синът ѝ е заминал за Бургас преди дни и трябва да е там. Тя не била в София и обещала на 3 февруари да дойде за разпит. Говорено е и с Яни Макулев - бащата на непълнолетния, който разказал, че от 4-5 години детето му живее при негов "приятел" - Калушев, в хижата в "Петрохан", където той го обучавал за рейнджър и други спортни дейности. Последно се чувал с него след Нова година, но кога точно - не помнел. На 29 януари другият му син Християн се чул с брат си. Към момента на разпита Яни Макулев не искал да обявява детето си за издирване, защото вярвал, че е на сигурно място с Ивайло Калушев. МВР установява, че на 30 януари към 8,50 часа кемперът е бил на бензиностанция в квартал "Изгрев" в Бургас. На записите от камерите се виждали трима души на касата с описанието на Калушев, Златков и Макулев. На 31 януари към 12 ч са били на бензиностанция край Ихтиман на магистрала "Тракия" в посока София. На камерите се вижда, че с тях има и непълнолетно момиче. По данни на АПИ и от разпити на свидетели е установено, че на 27 януари издирваните са тръгнали към село Българи, пътували са тримата издирвани и непълнолетното момиче, което е установено и разпитано. На 30 януари Ивайло, Николай и непълнолетното дете се връщат в София и оставят момичето на домашния му адрес. После кемперът тръгва на 31 януари към "Петрохан", на 1 януари е в село Бързия, после на изход на Вършец, село Стояново, с. Бели извор, Враца, с. Челопек.

Около хижата са иззети пет камери - по една на фасадата на сградата, на стена срещу задния вход на сградата, на дърво в двора и две на дървета по пътя към сградата. На приземния етаж на хижата е имало пелети. Някои от тях са били нарязани и разпръснати на пода и залети с тъмна течност с мирис на нефт. При огледа на телата в джобовете на дрехите на Дечо Василев имало две запалки в предния му десен джоб и още една на земята до него.

На 8 февруари около 9,30 часа е подаден сигнал, че в местността Паталейна е паркиран кемпер с починал човек на предната седалка. Това е кемперът "Химлер" с три трупа с огнестрелни рани в главите. Това са Николай Златков на 22 г., Ивайло Калушев на 51 г. и 15-годишният син на Яни Макулев. До тях са намерени две огнестрелни оръжия, телата са извозени във врачанската болница са аутопсия.

Зам.-министър Попов помоли да се има предвид, че се водят процесуални-следствени действия и трябва специално разрешение от прокурор за оповестяване на факти.

Шефът на ГДНП гл. комисар Захари Васков обясни кой от с какви разрешения за оръжия е разполагал. Ивайло Иванов има такова от 23 август 2021 г. от полицията в Монтана. То е за 16 оръжия - пет гладкоцевни пушки, три нарезни карабини, две цеви за гладкоцевни пушки, два супериора за дългоцевно нарезно оръжие и едно късоцевно нарезно оръжие. Ивайло Калушев има разрешително от 1 ноември 2021 г. пак от Монтана за два пистолета - глок и колт. Николай Златков има разрешително за един пистолет. В момента тече проверка на служба КОС за реда за издаване на разрешителните за оръжия. Вътрешният министър е възложил да се провери какви и колко сигнали е имало подадени към шестимата загинали.

ГДНП установили, че през 2022 г. има сигнал срещу споразумението на сдружението рейнджърите с МОСВ. Изисквани са допълнителни материали и те са пратени до прокуратурата. През 2024 г. са постъпили два идентични сигнали, в които се споменава за сдружението, но те са от баба и дядо на

За изслушването имаше искания от две групи - "Възраждане" и ИТН. Хората на Слави Трифонов поискаха повече информация за хронологията на сигналите, регистрацията на сдружението на рейнджърите и действията на институциите. Депутатите на Костадин Костадинов пък обясниха, че действията на институциите са отворили повече въпроси, както и че е важно да се има предвид участието на непълнолетен и политици - кметът на София Васил Терзиев сам обяви, че е познавал първите три жертви. Депутатът Станислав Проданов зададе множество въпроси по време на изложението си - как рейнджърите са минавали психотестовете за разрешение за оръжие, както и вярно ли е, че на групата на Ивайло Калушев ѝ се е наложило спешно да напусне Мексико.