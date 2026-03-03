МВР смени и двамата областни директори, работещи по тежкия случай "Петрохан и Околчица"

Ръководството на МВР смени и двамата областни директори на областни дирекции, които работят по трагичните истории на "Петрохан" и край Околчица, завършили с три трупа с огнестрелни рани. Те са част от всички 23-ма сменени шефове на дирекции от всичките 28, пише вестник "Сега".

Махнат е шефът на областната дирекция на МВР за София област Тихомир Цонев, който заемаше този пост от 2023 г. Именно той, заедно с окръжната прокурорка, беше първият който направи публични изявления за откритите трупове в хижата край Петрохан. Постепенно той изчезна от публичното пространство, докато сега става ясно, че той вече е махнат. На негово място е сложен Владимир Иванов, който бе представен пред състава от зам.-министър Калоян Милтенов. Иванов е бивш зам.директор на СДВР по времето, в което Милтенов пък беше директор на СДВР.

Освободен е бил и шефът на ОДМВР-Враца Красимир Йончев. Той пък беше първият, който говори официално след откриването на другите три трупа от историята - тези в кемпера край Околчица. Постепенно и Йончев изчезна от публичното пространство. За неговото място се спряга Цветко Нинов, който е бил директор преди Йончев в периода 2021-2023 г. Към момента обаче на сайта на ОДМВР-Враца в раздела ръководител няма никакво име.

Досега като новоназначен служебен вътрешен министър Емил Дечев освободи освен 23-маот шефовете на ОДМВР в страната,също и главният секретар на МВР Мирослав Рашков. Решението на служебния кабинет да предложи на Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков бе свързано включително и с местните избори в град Пазарджик, лошата организация и бавната реакция, заяви Дечев. Той посочи и ужасяващото престъпление на хижа „Петрохан“ и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което давало възможност за развихрянето на всякакви теории. На мястото на Рашков е назначен полицейският аташе на България в Сърбия Георги Кандев, който стана изпълняващ длъжността зам.-главен секретар на МВР. Дечев обясни, че няма да предлага титулярен главен секретар.

Служебният вътрешен министър Емил Дечев постави начело на полицията в Пловдив Васил Костадинов, който беше освободен заради убийството в Цалапица. Дечев освободи досегашния началник Станимир Калоферов и върна на негово място Костадинов, който бе начело на дирекцията от края на октомври 2022 до август 2023 г. Той бе назначен на този пост от бившия вътрешен министър Иван Демерджиев.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев за директор на ОДМВР - Бургас е временно преназначен ст. комисар Николай Ненков, който бе представен пред ръководния състав на областната дирекция от заместник-министър Калоян Калоянов.