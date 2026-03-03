Близки на младежите, загинали заедно с Калушев, с искания към прокуратурата

Близките на убитите в кемпера край Околчица трима души отправиха официално редица питания до прокуратурата. Исканията са отправени от майката на Николай Златков Ралица Асенова, от майката на Ивайло Калушев Стилияна Димитрова-Майсторова и от бащата на 15-годишният Алекс Яни Макулев като пострадали. Те са публикувани от сайта OFFnews.bg.

Родителите настояват да се изиска разрешение от Окръжния съд във Враца на трафичните данни от телефоните на трите жертви. Според тях това е наложително, за да се види движението на всеки един от тримата на 1 февруари т.г., защото например Николай Златков не е тръгнал от Петрохан, откъдето е тръгнал кемпер с Калушев и Алекс.

Близките настояват съдът да изиска трафичните данни на всички телефони и IMEI (съдържащи информация за произхода, модела и серийния номер на устройството), които са попадали в клетките около мястото на връх Околчица в периода 31.01-08.02 т.г. И да се отправи молба за правна помощ до САЩ за работата на мобилната станция "Старлинк" в кемпера в този период.

Близките поставят и въпроси за установени противоречия, за които има публикации в медиите. Така например те питат дали е вярно, че смъртта на тримата е настъпила от 24 до 36 часа преди намирането, което стана на 8 февруари. Това би означавало те да починали на 6 февруари.

Заради противоречивата информация, която се появява, близките искат да бъдат направени нови огледи на телата на Калушев, Златков и Макулев, на които да присъстват и те като пострадали. Ако това не бъде направено, ще бъде поставена под силно съмнение достоверността на експертизите.

Близките искат повторен разпит на поемните лица и на вещите лица по местопрестъплението на Околчица, както и нов оглед на кемпера.

В същото време стана ясно, че родителите на загиналите край връх Околчица Николай Златков и Александър Макулев отново са получили отказ да видят телата на децата си. Само преди три дни Ралица Асенова, майката на Златков, се оплака че е получила забрана да види детето си. Сега става ясно, че такова право не е дадено и на близките на 15-годишния Алекс - на неговата сестра и на неговия баща.