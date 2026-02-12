Денев: Не е имало служители на ДАНС при х. “Петрохан”

"Категорично не. И преди съм казвал, че служители на Държавна агенция “Национална сигурност“ (ДАНС) не е имало на място“, заяви и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев на въпрос дали е имало агенти в сдружението “Националната агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), свързана със случая “Петрохан“.

“Предвид получените при нас сигнали и извършената проверка, всички материали са изпратени на прокуратурата. ДАНС си е свършила работата, извършена е проверка, установени са данни за престъпления и сме ги изпратили на прокуратурата, каза Денев в отговор на въпрос относно сигнали, изпратени преди години в ДАНС за нарушения, свързани отново със сдружението.

Денев посочи, че не е разбрал, че днес депутати са му поискали оставката.

По-рано през деня от ПП-ДБ му поискаха оставката, а депутатът Атанас Атанасов каза, че на вчерашното изслушване в парламента по случая "Петрохан" Денев е демонстрирал явно неуважение към висшия орган на държавна власт, какъвто е парламентът, като не е отговорил на въпрос дали в неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", свързана със случая, е имало лица, които са съдействали или са работили за ДАНС.

По време на изслушването Денев каза, че през юни 2024 г. в ДАНС са получени сигнали срещу неправителствената организация, свързана със случая “Петрохан“.

“На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“. На 15 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС е постъпил втори сигнал от същите лица. Двата сигнала са с адресат Държавна агенция за закрила на детето, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС”, допълни Денев.