Мирчев: Двама от НПО-то на "Петрохан" са имали взаимодействие с ДАНС

Атанас Атанасов призова за оставката на Деньо Денев

12.02.2026 | 12:53 ч. 57
Снимка: БГНЕС

Поне двама души, свързани с НПО-то на "Петрохан", са имали взаимодействие с ДАНС, най-вероятно са били вербувани. Това заяви Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) по време на брифинг в Народното събрание, 

"Нашите изводи са, че става дума за активно мероприятие от хора, които между другото очакваме да ни пазят от руснаците, обаче те не могат да се справят с това да бъдат снимани как получават инструкции", заяви Мирчев.

По думите му въпросните лица не са били споменати от и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев на изслушването му в парламента вчера, което бе засекретено. 

Лидерът на "Демократи за силна България" (ДСБ) Атанас Атанасов призова за оставката на Денев.

Според съпредседателя на "Да, България" Денев е решил да запази самоличностите на вербуваните в тайна, след като се е консултирал с депутата на ГЕРБ Христо Терзийски.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Деньо Денев Ивайло Мирчев Атанас Атанасов Демократична България ДАНС Петрохан
