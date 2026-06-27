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Бившата полицайка Симона Радева вече е в Сливенския затвор

Там ще изтърпи наложената ѝ ефективна присъда от 3 години и 6 месеца

27.06.2026 | 18:46 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Бившата полицайка Симона Радева вече се намира в Сливенския затвор, след като е била задържана и конвоирана там вчера. Информацията е потвърдена от Министерството на правосъдието.

Радева ще изтърпява наложената ѝ ефективна присъда от 3 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим.

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Наказанието е постановено от Софийския градски съд преди седмица по обвинение за лично укривателство, информира БНТ.

Магистратите приеха за безспорно, че тя напълно умишлено е действала, за да помогне на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард "Черни връх", при която загинаха две млади жени.

Според мотивите на съда, бившата служителка на МВР е съзнавала ясно обществено опасния характер на деянието и последствията от него.

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