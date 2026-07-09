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Митничари задържаха над 560 000 къса контрабандни цигари на "Капитан Андреево"

Стойността им е за над 115 000 евро

09.07.2026 | 11:58 ч. 5
Агенция Митници

Агенция Митници

Митничари откриха над 560 000 къса контрабандни цигари, укрити в пластмасови кутии за електрически табла, на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Тютюневите изделия са открити при проверка на товарен автомобил с турска регистрация, пристигнал на пункта от Турция и пътуващ за Германия. Водачът – турски гражданин, е представил редовни документи за превозваната групажна стока.

След анализ на риска камионът е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отчетени необичайни плътности в товарното помещение. При последвалия физически контрол митническите инспектори открили в задната част на товара кашони със 160 пластмасови кутии за електрически табла, в които били укрити стекове с цигари.

Иззети са общо 565 600 къса в 28 280 кутии цигари с турски акцизен бандерол. По данни на Агенция „Митници“ стойността на задържаните тютюневи изделия е за над 115 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.

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