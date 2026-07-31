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Жена от разградско село източи 6000 евро от влюбчив турчин

Жената е задържана

31.07.2026 | 12:52 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

33-годишна жена от село Китанчево е успяла да измами онлайн влюбчив турчин, като е източила от неговите сметки 6000 евро в продължение на няколко месеца.

Сигналът е подаден на 28 май от гражданин на Турция, който заявил, че е бил въведен в заблуждение от двама българи с адресна регистрация в село Китанчево. По негови данни за периода от 25 декември 2025 г. до 27 март 2026 г. е превел чрез система за парични преводи общо 6000 евро.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия служители на Районното управление в Исперих са установили, че извършител на деянието е 33-годишна жена с постоянен адрес в село Китанчево.

Тя е задържана.

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