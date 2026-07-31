Демерджиев разкри: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владо Янков

Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков, известен с прякора Загатото, каза в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев. Тялото на Янков бе намерено обгорено след умишлен пожар в дома му в Банкя.

"Работи се активно по случая. Когато се работи оперативно, изнасянето на информация много често е във вреда на разследването, не очаквайте от мен да го правя. Надявам се скоро да могат да се оповестят обстоятелства", заяви Демерджиев.

Разследването вече доказа, че пожарът е бил умишлен. Това насочи разследването към версията за предумишлено убийство, по която вече работи Софийската градска прокуратура.

Разпитана е е гимнастичката Симона Пейчева, за която се смята, че е една от последните видели Загатото преди убийството му.