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Демерджиев разкри: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владо Янков

Той отказа да разкрие повече подробности

31.07.2026 | 13:15 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков, известен с прякора Загатото, каза в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев. Тялото на Янков бе намерено обгорено след умишлен пожар в дома му в Банкя.

"Работи се активно по случая. Когато се работи оперативно, изнасянето на информация много често е във вреда на разследването, не очаквайте от мен да го правя. Надявам се скоро да могат да се оповестят обстоятелства", заяви Демерджиев.

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Разследването вече доказа, че пожарът е бил умишлен. Това насочи разследването към версията за предумишлено убийство, по която вече работи Софийската градска прокуратура.

Разпитана е е гимнастичката Симона Пейчева, за която се смята, че е една от последните видели Загатото преди убийството му.

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Тагове:

Иван Демерджиев Владимир Янков Банкя
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