Единственият брадат лешояд в България е сред жертвите на предполагаемо отравяне (СНИМКИ)

Снимка: д-р Добромир Добрев - БДЗП 1 / 4 / 4

Девет лешояда са загинали при предполагаемо отравяне в Национален парк "Централен Балкан", сред тях и единственият брадат лешояд в България, освободен в дивата природа от екипа на "Зелени Балкани" през миналата година. За тежкия случай съобщиха и дадоха подробнности от националния парк.

Първите мъртви птици са открити на 18 август. Един белоглав лешояд е намерен в критично състояние, но въпреки усилията да бъде спасен е починал късно снощи.

Първоначално в района са открити четири черни лешояда, още един белоглав лешояд, брадатият лешояд и гарван. Днес е станало ясно, че е загинал още един черен лешояд, с което общият брой на мъртвите лешояди достига девет.

Предполагаемата причина за смъртта им е отравяне.

GPS сигнал отвел екипите до мъртвите птици

Мащабът на случая започнал да се разкрива след притеснителен сигнал от GPS предавателя на един от черните лешояди, маркирани от Българското дружество за защита на птиците.

Към мястото се отправили д-р Добромир Добрев и Николай Терзиев с обученото куче Буда - част от отряда за борба с отровите в дивата природа.

На място пристигнали и представители на дирекцията на Национален парк "Централен Балкан", Районното управление на полицията в Карлово и Областната дирекция по безопасност на храните - Пловдив.

Част от мъртвите птици са намерени от екипа на БДЗП при обход на труднодостъпен терен на повече от 1800 метра надморска височина. Телата им били разпръснати на площ от около половин квадратен километър в близост до зимната пътека за връх Ботев.

В същия район е открит и труп на говедо, за който се предполага, че е бил използван като отровна примамка за хищници.

Един от черните лешояди е дарен от Испания

Маркираният черен лешояд, чиито GPS данни са помогнали за локализирането на мястото на инцидента, е бил дарен от Испания за българската природа като част от инициативата "Завръщане на черните лешояди в Родопите". Тя се координира от БДЗП с участието на Фондация "По-диви Родопи" и международни партньори.

"Отравянето на диви животни не е проблем само на България. Испания също е преминала през много тежък период, в който отровата е била сред основните причини за смъртността на лешоядите. Разликата е, че там в продължение на години са изграждани механизми за ранно откриване, разследване и санкциониране на тези престъпления, включително специализирано обучение на институциите и работа на терен. Резултатът е, че случаите на отравяне намаляват значително. Това показва, че проблемът може да бъде решаван, когато има последователна държавна политика и реално прилагане на закона", заяви д-р Добромир Добрев.

Случаят е особено тежък и заради загиналия брадат лешояд - единствения представител на вида в България, освободен в дивата природа през миналата година.

Случаят стигна до "Национална полиция"

Използването на отровни примамки е незаконно и представлява сериозна опасност както за защитените видове, така и за други животни и хората.

Българското законодателство предвижда за подобни престъпления до пет години лишаване от свобода, както и глоби до 11 000 евро.

След установяването на случая е подаден сигнал до сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа" към Главна дирекция "Национална полиция". Предприети са действия по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

Инцидентът е особено тревожен и заради мястото, на което е извършен - територията на национален парк. Сред загиналите са защитени видове, чието завръщане и възстановяване в България е резултат от десетилетия природозащитна работа.