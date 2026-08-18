Пожарникари свалиха лешояд, загнезден под крилото на самолет

Упорит лешояд, който отказвал да помръдне от мястото си под крилото на самолет, бе свален от пожарникари. Самолетът е очаквал излитане от гръцкия остров Крит. Необичайната спасителна акция е предприета, за да бъде избегната евентуална повреда на машината, съобщава местният вестник „Патрис”.

Инцидентът се е разиграл на летището в Ираклион, предава бТВ. Наложило се е да бъде извикана пожарната служба, за да може голямата хищна птица да бъде отстранена безопасно.

Птиците редовно попадат в двигателите на самолетите, като в някои случаи това води до много сериозни инциденти, припомнят от агенция „Франс прес”.

Показателен е докладът на Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ, публикуван миналата седмица, според който в двигателя на самолет на „Райънеър” са били открити останки от птици. На 10 юли от въпросния двигател се е отчупила лопатка, която е разбила прозорец на кабината и частично е изхвърлила пътник извън самолета.

Според доклада на американския съвет, в рамките на 12-те месеца преди този инцидент, екипажите са докладвали за четири предполагаеми сблъсъка на птици със същия двигател на самолета. При направените след това технически проверки обаче не са били установени повреди.