Пожарникари свалиха лешояд, загнезден под крилото на самолет

Упорит лешояд, който отказвал да помръдне от мястото си под крилото на самолет, бе свален от пожарникари. Самолетът е очаквал излитане от гръцкия остров Крит. Необичайната спасителна акция е предприета, за да бъде избегната евентуална повреда на машината, съобщава местният вестник „Патрис”.
Инцидентът се е разиграл на летището в Ираклион, предава бТВ. Наложило се е да бъде извикана пожарната служба, за да може голямата хищна птица да бъде отстранена безопасно.
Птиците редовно попадат в двигателите на самолетите, като в някои случаи това води до много сериозни инциденти, припомнят от агенция „Франс прес”.
Показателен е докладът на Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ, публикуван миналата седмица, според който в двигателя на самолет на „Райънеър” са били открити останки от птици. На 10 юли от въпросния двигател се е отчупила лопатка, която е разбила прозорец на кабината и частично е изхвърлила пътник извън самолета.
Според доклада на американския съвет, в рамките на 12-те месеца преди този инцидент, екипажите са докладвали за четири предполагаеми сблъсъка на птици със същия двигател на самолета. При направените след това технически проверки обаче не са били установени повреди.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.