Черни лешояди отново се размножават в Източните Родопи след 33 години

Три двойки черни лешояди успешно излюпиха малки, с което видът се завръща като гнездящ в българската част на Родопите след повече от три десетилетия отсъствие, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Последното доказано гнездене на черен лешояд в региона датира от 1993 г.

При мониторинг на гнездата по Великден екип на БДЗП успя да наблюдава и заснеме новоизлюпените малки.

Реинтродукцията на вида в района беше започната от БДЗП, Фондация „По-диви Родопи“, испанската организация ГРЕФА и Rewiliding Europe през 2022 г., като до момента в природата са освободени 40 птици, се посочва в съобщението.

„Усилията вече дават видими резултати – през тази година в българската част на Източните Родопи са регистрирани осем двойки, като седем от тях са заели изкуствените гнезда, направени от екипа на БДЗП и фондация „Карталско гнездо“. От тези двойки четири пристъпиха към мътене, като от тях три имаха успех“, коментира ръководителят на проекта д-р Добромир Добрев от БДЗП.

Черният лешояд е най-едрият от лешоядите, срещащи се в Европа и се храни се само с трупове на умрели животни, посочват от дружеството. Освен че имат важна роля като „санитари“ в природата, лешоядите са и привлекателна атракция за туристите от страната и чужбина, които посещават Източните Родопи.

Дейностите по реинтродукция на вида се осъществяват в рамките на LIFE проект „Завръщането на черните лешояди в Родопите“, който се координира от Българското дружество за защита на птиците, а партньор в България е Фондация „По-диви Родопи“. Проектът (№ 101148254 — LIFE23-NAT-BG-LIFE Rhodope Vulture) е съфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз и Rewilding Europe.