Мъж заплаши майка си с убийство след семеен скандал

Полицията задържа 47-годишен мъж от село Осеновец, след като се заканил да убие майка си при случай на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Инцидентът е станал около 19:30 ч. в четвъртък, след като между двамата избухнал скандал.

Мъжът е отведен в полицейското управление в Шумен и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, което продължава под надзора на компетентната прокуратура.

Само преди дни шуменски полицаи задържаха и двама други мъже за отправени закани към жените, с които живеят на семейни начала.

По данни на полицията регистрираните случаи на домашно насилие в Шуменско са се увеличили с 18% през 2025 г. - от 66 през предходната година на 81.