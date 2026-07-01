Кримка преби и заплаши с убийство свой познат и открадна колата му

33-годишен мъж от Шумен е задържан, след като по данни на полицията пребил свой познат, заплашил го с убийство и отнел автомобила му.

Сигналът е подаден в полицейското управление в Шумен от 68-годишен мъж. Той съобщил, че около 23:30 часа на 29 юни негов познат влязъл през незаключена врата в имот на ул. "Червена стена" и поискал ключовете за лекия му автомобил "Фолксваген".

След като 68-годишният отказал да му ги даде, мъжът го нападнал, нанесъл му побой, отправил закани и го заплашил с убийство. След това взел ключовете и потеглил с колата в неизвестна посока.

При последвалото издирване полицаите открили автомобила изоставен извън града. В ранните сутрешни часове е установен и соченият за извършител 33-годишен мъж от Шумен, който е криминално проявен. Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за грабеж, извършен в условията на опасен рецидив. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

По данни, цитирани от БТА, през миналата година на територията на Районното полицейско управление в Шумен са регистрирани 789 престъпления - с 9,52% по-малко спрямо предходната година.