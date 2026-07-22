Издирват мъж за закана за убийство към партньорката му

Полицията в Стара Загора издирва 39-годишен мъж, отправил закана за убийство към жената, с която живее на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Сигналът е подаден малко преди 2:00 часа тази нощ в Първо районно управление. 35-годишната жена разказала, че в дома ѝ в село Хан Аспарухово партньорът ѝ я заплашил, след което напуснал жилището.
По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.
През май 54-годишна жена беше приета в болница в Стара Загора, след като приятелят ѝ ѝ нанесъл побой.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.