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Издирват мъж за закана за убийство към партньорката му

Те живеели на семейни начала

22.07.2026 | 11:29 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицията в Стара Загора издирва 39-годишен мъж, отправил закана за убийство към жената, с която живее на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден малко преди 2:00 часа тази нощ в Първо районно управление. 35-годишната жена разказала, че в дома ѝ в село Хан Аспарухово партньорът ѝ я заплашил, след което напуснал жилището.

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По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

През май 54-годишна жена беше приета в болница в Стара Загора, след като приятелят ѝ ѝ нанесъл побой.

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