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Екшън в Бургас: Патрулка се заби във витрина на оптика при преследване на крадец

31-годишният заподозрян е задържан, а при удара са потрошени витрината и част от изложените очила

30.09.2026 | 13:46 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Патрулка се заби във витрина на оптика на пешеходна улица в Бургас.

Инцидентът е станал около 04.00 ч. тази нощ. 

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По първоначална информация до него се е стигнало, след като полицаи са преследвали заподозрян в извършване на престъпление. 
31-годишен криминално проявен бургазлия на велосипед, издирван за кражби, е бил преследваният от патрулката. След като след обиколка на няколко улици се забива в кош за боклук и пада от колелото, за да не бъде прегазен, шофьорът на полицейския автомобил предприема рязка маневра и се забива във витрина на оптика на ул. "Богориди“, поясни на брифинг началникът на отдел "Охранителна полиция и КАТ“ в Бургас комисар Димитър Дачев. 
Мъжът е задържан. Срещу него се водят досъдебни производства и се документира неговата съпричастност към престъпления, извършени в града. Издирван е за кражби на територията на няколко районни управления.

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Витрината на магазина за очила е потрошена. Засегната е и стока, изложена непосредствено зад него.

На витрината е имало диоптрични и слънчеви очила. Част от очилата са унищожени при удара. Точният размер на щетите тепърва ще се изчислява.По полицейския автомобил има поражения по предната част на бронята и фаровете.

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