Екшън в Бургас: Патрулка се заби във витрина на оптика при преследване на крадец

Патрулка се заби във витрина на оптика на пешеходна улица в Бургас.

Инцидентът е станал около 04.00 ч. тази нощ.

По първоначална информация до него се е стигнало, след като полицаи са преследвали заподозрян в извършване на престъпление.

31-годишен криминално проявен бургазлия на велосипед, издирван за кражби, е бил преследваният от патрулката. След като след обиколка на няколко улици се забива в кош за боклук и пада от колелото, за да не бъде прегазен, шофьорът на полицейския автомобил предприема рязка маневра и се забива във витрина на оптика на ул. "Богориди“, поясни на брифинг началникът на отдел "Охранителна полиция и КАТ“ в Бургас комисар Димитър Дачев.

Мъжът е задържан. Срещу него се водят досъдебни производства и се документира неговата съпричастност към престъпления, извършени в града. Издирван е за кражби на територията на няколко районни управления.

Витрината на магазина за очила е потрошена. Засегната е и стока, изложена непосредствено зад него.

На витрината е имало диоптрични и слънчеви очила. Част от очилата са унищожени при удара. Точният размер на щетите тепърва ще се изчислява.По полицейския автомобил има поражения по предната част на бронята и фаровете.