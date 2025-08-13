IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вижте за първи път българските евро монети

Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България

13.08.2025 | 18:12 ч. Обновена: 13.08.2025 | 18:35 ч. 13
Българската монета от 1 евро ще прилича на тази от 1 лев, която използваме сега. Това става ясно от публикация на председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард, която за първи път показа как ще изглеждат българските евро монети. 

По думите на Лагард дизайнът "запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ".

"Макар че ще трябва да почакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, този преглед предлага поглед към красивата национална нотка, избрана от Българска народна банка, националната централна банка на България", пише още тя. 

България официално ще влезе в еврозоната на 1 януари 2026г.

