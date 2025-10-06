Урсула: Путин обвинява Европа за своята агресия срещу Украйна

Светът е изправен пред най-голямата несигурност и опасност от десетилетия и Европа е в състояние на повишена готовност. Това заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент в Страсбург, където се провеждат дебати по внесените два вота на недоверие срещу нея.

Групите на "Патриоти за Европа" и на Левицата искат оставката на Фон дер Лайен, като гласуванията са насрочени за четвъртък.

В обръщението си към ЕП председателят на ЕК предупреди, че Европа е заплашена от изток, предизвикана е отвътре, а за Глобалния Юг следи отблизо стъпките, които Европа предприема.

Тя обърна внимание на заплахите от страна на Русия - навлизането на руски изтребители във въздушното пространство на Естония и руски дронове над Германия. "Путин обвинява Европа за своята агресия срещу Украйна", посочи Урсула фон дер Лайен.

По нейни думи "съществуващият международен ред е заплашен и се разпада по-бързо от очакваното".

Тя призова за единство в Европа и декларира, че ще работи в тясно сътрудничество с ЕП и държавите членки на ЕС.

"Трябва да се съсредоточим върху това, което наистина има значение, а именно да постигнем резултати за европейците", отбеляза Фон дер Лайен.

Критики и похвали след речта ѝ

Председателят на групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент Жордан Бардела отправи остри критики към Урсула фон дер Лайен, като заяви, че тя води Европа "към нищото".

Според Бардела, чиято група е вносител на един от вотовете на недоверие, председателката на ЕК е виновна за прекомерната регулация и съкращенията на селскостопанските субсидии. Той осъди търговското споразумение между ЕС и Меркосур и това с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, определяйки го като "търговската капитулация".

Политиката на ЕС в областта на миграцията и разширяването подкопават европейския суверенитет, каза още Бардела.

"Гласуването за този вот на недоверие (срещу ЕК) няма да унищожи Европа, а ще я спаси", посочи той.

Според Бардела това ще е "гласуване срещу Европа на Макрон и за оцеляването на Европа на свободните нации", заключи той.

Вторият вот на недоверие, внесен от групата на Левицата, е заради ситуацията в ивицата Газа, опазването на околната среда и сключването на търговски споразумения, включително това с Вашингтон.

Лидерката на група на Левицата в Европарламента Манон Обри обвини Фон дер Лайен, че е "съучастник в геноцида в Газа".

"Как можете да гледате как цял народ бива избиван, а децата гладуват", запита Обри.

"Вие капитулирахте пред Доналд Тръмп", добави тя, като изтъкна, че Урсула фон дер Лайен е предала всички икономически интереси на Европа.

На свой ред Тери Райнтке от групата на "Зелените" защити ЕК, като изтъкна, че не е желателна "институционална криза в този решаващ момент".

Тя не скри някои критики към Фон дер Лайен като закъснялата реакция към ситуацията в ивицата Газа и климатичните инициативи от миналия мандат, които сега са загърбени.

Все пак, като се има предвид, че мнозинствата в ЕП няма да се променят, а условията в Съвета са "още по-лоши", няма причина да се очаква подобрение на ситуацията чрез свалянето на ЕК, смята Райнтке.

"Това, от което се нуждаем в момента, е ясна политическа стратегия", а не повтарящи се гласувания за недоверие, каза тя.

Съпредседателят на групата на Европейските консерватори и реформисти Никола Прокачини акцентира върху неуспеха на левицата да осъди "Хамас" и предполагаемата ѝ "солидарност с Русия на Путин".

Въпреки това той призна някои "легитимни критики" към ЕК, особено по отношение на прозрачността, което е и един от аргументите на "Патриоти за Европа" към внесения вот на недоверие.

"Сред Европейските консерватори и реформисти всяка национална делегация ще бъде свободна да гласува според съвестта си и в интерес на своя народ", заяви Прокачини по отношение на гласуването в четвъртък на вотовете на недоверие.

Лидерката на "Социалистите и демократите" в ЕП Ираче Гарсия съобщи, че групата ѝ ще подкрепи Урсула фон дер Лайен в контекста на атаките срещу нейното лидерство от крайната левица и крайната десница. Тя обаче предупреди, че "подкрепата им не е безусловна".

"Ще имате нашата подкрепа само, ако спазите договорените обещания", които да бъдат включени в работната програма, която ЕК да представи през ноември, заяви Гарсия.

Според председателя на "Обнови Европа" Валери Хайер групите на Левицата и "Патриоти за Европа" са "най-големите врагове на Европа", като внасят хаос в ЕС отвътре.

Лидерът на ЕНП Манфред Вебер критикува "Патриоти за Европа" за това, че не одобряват търговското споразумение със САЩ, сключено от Урсула фон дер Лайен. Той каза, че макар "Патриоти за Европа" да се представят за приближени до Тръмп, те не са направили нищо, за да помогнат за постигането на по-изгодно споразумение с американския президент.

"Къде бяхте тогава, Алис Вайдел, Виктор Орбан, Матео Салвини, когато Фон дер Лайен се бореше за фермерите", запита той./БТА