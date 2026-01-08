Народното творчество по еврото: Цитати от Веско Маринов и нецензурни послания

1 / 4 / 4

"Народното творчество" не пощади и евробанкнотите. В знак на протест някои хора изписаха нецензурни послания и лозунги върху новите пари, а търговците и банките отказапа да ги приемат, тъй като са "умишлено повредени".

Снимки на банкноти с надписи като "К*Р за еврото" и "Не на еврото" се споделят онлайн като форма на протест. Финансови експерти и банкови служители обаче предупреждават, че този акт на "бунт" може да удари директно по джоба на авторите си, оставяйки ги с безполезни хартийки в ръце.

Какви са правилата?

Според Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ) банкноти, които са повредени умишлено, не подлежат на замяна.

"Когато има достатъчно доказателства, че евробанкнотите са били умишлено повредени, тяхната замяна се отказва и те се задържат, за да се предотврати връщането им в обращение," гласят правилата на ЕЦБ за третиране на негодни банкноти.

Писането на думи, цифри или лозунги върху банкнотите се класифицира именно като "умишлено повреждане". За разлика от скъсаните или случайно изпрани пари, които банките заменят при наличие на над 50% от площта им, "надрасканите" пари с политически или цинични послания се конфискуват без компенсация.

Проблемът не е само теоретичен. Търговците в магазините вече са инструктирани да бъдат особено внимателни при приемането на банкноти. Ако касиер приеме банкнота с надпис "Не на еврото", той рискува банката да не му я признае при отчитането на оборота, пише Дунав мост.

"Националните централни банки отказват да заменят и задържат евробанкноти, ако знаят или имат достатъчно основания да смятат, че те са били умишлено повредени," се посочва в Решение на ЕЦБ от 2013 година.

Единственото изключение е, ако притежателят докаже, че е действал "добросъвестно" - нещо, което е трудно да се твърди, когато върху банкнотата има изписана псувня.

Анализът на ситуацията показва, че подобен "протест" е икономически нелогичен. Банкнотата е ценна книга на приносител. Когато някой я повреди, той не нанася щета на издателя (ЕЦБ) или на държавата, а унищожава собствената си покупателна способност. Практиката показва, че подобни акции са краткотрайни, тъй като участниците бързо осъзнават, че на практика късат собствените си пари. Към момента БНБ и търговските банки следват стриктно Наредба № 18 и Наредба № 48, които регламентират контрола върху качеството на банкнотите.

Операция Веско Маринов

От Бургас тръгна друга подобна акция - "Да залеем цяла Европа с откъси от песни на Веско!".

Майтапчийската кауза е наречена "Операция Веселин Маринов" и призовава върху всяко евро, което попадне в български джоб, да се изпише вдъхновяващ цитат от песен на Веско Маринов.

Първите снимки се появиха в няколко от бургаските групи, но манията се разраства. Десетевровки с надпис "За теб живея", петачки с "Лятна жълта рокля", дори двайсетачки с "За теб България откъсвам цвете", вече се въртят между хората, пишат от "Флагман".

Всичко това, написано с химикал, споделено във фейсбук, и пуснато в обращение, превръща банкнотите в меме.

"Нека цяла Европа да разбере кой е бате Веско", шегуват се в социалните мрежи.

Друг обяснява, че ще трябва да се пише не на кирилица, а на английски или поне латинеца, защото иначе "иначе французите ще решават, че е проклятие“.