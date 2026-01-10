БНБ и част от търговските банки ще работят извънредно днес

Всяка от съботите до края на месеца касите на БНБ и на "Дружество за касови услуги" ще работят извънредно, съобщиха от централната банка. Причината е увеличеният брой клиенти, които извършват обмяна на банкноти и монети от левове в евро. Тази събота и част от банковите клонове в големите градове ще работят.

Българската народна банка обменя безсрочно и безплатно левове в евро, а търговските банки и Български пощи – до 30 юни тази година, припомня БНР.

Левът остава официално платежно средство до края на януари. Всичко това означава, че няма нужда да се редим на опашки пред банките в първия месец на годината. Ако все пак имаме необходимост от евро в брой, можем да я получим при теглене от банкомат.

Търговците са длъжни да приемат лева до края на януари, а рестото трябва да ни бъде върнато в евро, освен ако нямат достатъчно наличност. Всичко останало противоречи на закона.

Част от клоновете на търговските банки ще работят тази събота, за да поемат потока от желаещи клиенти да обменят левовите си наличности в евро. Банките нямат право да връщат клиент, дори да няма сметка в конкретната търговска банка. Имат право обаче да изискат информация за произхода на средствата.

Препоръчително е да внесем кешовите си наличности от левове в собствената си банкова сметка в избрана от нас една или повече банки. Разплащанията с карти улесняват пазаруването както за нас като клиенти, така за търговците, които имат ПОС терминали.