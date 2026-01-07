Владимир Иванов прогнозира: До 25 януари почти всички левове ще са прибрани в БНБ

Казусите с банките от вчера са дребни недоразумения, прави се възможно да бъдат изчистени, БНБ е сезирана и официално. Оправдания за количеството на стотинките, които могат да се обменят, не може да има по закон. Сигналите трябва да се проверят, вземат се предвид всички факти, защото в различните клонове е различна ситуацията. За всичко се реагира веднага и на момента. Има бърза писта за подаване на сигнали. Може към НАП, КЗК, в сайта Evroto.bg и други. Имаме 12-13 хиляди обаждания само за два дни.

Това каза Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото, пред NOVA.

Той затвърди, че търговецът няма право да се връща в лева при положение, че има евро. А имало много случаи, в които все пак при наличието на новата валута търговците пак отказвали да връщат ресто от нея. До 31 януари все пак имат право, а после вече няма да имат избор. Много от търговците били снабдени и с ПОС устройства и се плащало и с карта.

Надписи "Плащане само с карта" със сигурност са нарушение. Иванов не може да каже дали има санкционирани търговци, защото обемът е огромен, над 10 хиляди били проверките.

"36,3% от левовата наличност в обращение е прибрана в БНБ. Не мисля, че ще се наложи да удължаваме срокът след 31 януари, прогресивен е трендът. Смятам, че до 25 януари масово левовете ще са в централната банка", смята той.

По думите му е глупаво да се направи таван на цените. Няма да доведе до нищо добро. Това е едно необосновано икономически и научно решение.

Иванов каза, че се следят и фризьори, маникюристи, майстори, за да не се покачват рязко цените, но призова и гражданите, като видят нещо нередно, да подават сигнали.