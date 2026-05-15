Иззеха 40 кг храни от незаконен магазин в сливенския кв. "Надежда"

Властите иззеха близо 40 килограма негодни храни от незаконен търговски обект в Сливен. В операцията са участвали Икономическа полиция, ОДБХ и НАП в Сливен, съобщиха от МВР.

В хода на акцията в сливенския квартал "Надежда" е проверен обект, пригоден за извършване на търговска дейност. Проверяващите са установили, че сградата е незаконна и за нея липсват документи за собственост. Установено е още, че няма регистрирана фирма и фискално устройство.

Иззети са 39,125 килограма негодни за консумация хранителни продукти – замразено месо, колбаси и тестени изделия.

Общо 362,3 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Българската агенция по безопасност на храните в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни‑майки, обекти за раздаване на храна и кетъринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение, сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми.