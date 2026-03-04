IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 50

Радостин Василев е блокиран в Дубай, МЕЧ се регистрираха в ЦИК без него

Лидерът на партията ще се прибере по-късно тази вечер или утре

04.03.2026 | 12:15 ч. Обновена: 04.03.2026 | 12:39 ч. 21
Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

МЕЧ се регистрира за участие в изборите на 19 април, но без лидера си, Радостин Василев, който е блокиран в Дубай. 

"Документацията ни бе страхотна, с нужния брой подписи", заяви председателят Кирил Веселински.

"Внесени са 6 660 подписа, въпреки, че събрахме над 15 хиляди подписа. Спокойни и уверени сме, че МЕЧ ще бъде фактор в следващото Народно събрание, където ще има и антикорупционно мнозинство. Моделът "Борисов-Пеевски" ограбва българския народ. МЕЧ ще бъде в следващото мнозинство", категоричен бе Веселински.

Свързани статии

"МЕЧ ще търси партньори във всички партии извън ГЕРБ и ДПС. Регистрирахме партията с пълномощно", обясни Веселински. "За МЕЧ непреодолима линия са Пеевски и Борисов. Няма да видите членове на МЕЧ рамо да рамо до отличниците на Бойко Борисов, които се разследват за източване на евросредства."

Радостин Василев продължава да бъде в Дубай, по-късно тази вечер или утре, когато има полет, ще се прибере в България, увери той. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Радостин Василев МЕЧ ЦИК Дубай предсрочни избори
Новини
Виж всички новини
Избори 2026
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem