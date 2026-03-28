Задържана е жена с руско гражданство в Стара Загора за купен вот

Задържана е жена с руско гражданство в Стара Загора след сигнал, че е предлагала по 30 евро за гласуване в полза на конкретна партия за предстоящите избори. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук.

При претърсване на адреса, на който живее задържаната, са намерени и иззети списъци с избирателни секции на територията на общината, като срещу всяка секция са изписани брой гласове за една конкретна политическа партия. Намерени са и банкноти в евро с различен номинал, посочи Кандев.

Сигналът е получен по електронната поща на Областна дирекция на МВР в Стара Загора. Случаят е докладван на Районна прокуратура - Стара Загора, допълни той.

По-рано днес Кандев съобщи, че е арестуван кметът на село Овчарово, община Търговище, който е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители, за да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори. Извършени са претърсвания и изземвания в жилище и в търговски обект в селото заради съмнения за изборна търговия.