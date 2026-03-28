Арестуван кмет за купуване на гласове в Овчарово

Сумите варирали между 30 и 40 евро

28.03.2026 | 18:33 ч. Обновена: 28.03.2026 | 18:33 ч.
Снимка: БГНЕС

След нов сигнал, подаден от граждани, е арестуван кметът на село Овчарово, община Търговище, който е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители, за да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори. Това написа и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук.

При претърсване на две жилища са открити 3620 евро, както и множество списъци с имена. Извършват се разпити пред съдия, посочи Георги Кандев.

През последните дни получавам хиляди сигнали в социалните мрежи. За да можем обаче да реагираме бързо и ефективно, е от съществено значение те да бъдат подавани и по официалния ред, посочва Кандев в друга публикация.

Категорично заявявам, че всеки постъпил сигнал в органите на МВР ще бъде внимателно проверен и ще получи адекватен и навременен отговор. Няма да има подминати случаи, добави той.

 

