Четири убити палестинки на Западния бряг при ирански удар

Четири палестинки са жертвите на ирански ракетен удар, нанесен снощи на окупирания Западен бряг, предаде Франс прес, позовавайки се на последната постъпила информация от местните спасителни служби.

Палестинският Червен полумесец оповести смъртта на четири жени, причинена от отломки, паднали върху фризьорски салон в Бейт Ауа, южно от Хеброн, след като първоначално съобщи за три загинали палестинки, уточнява АФП.

Това са първите смъртни случаи сред палестинското население от началото на войната в Близкия изток, която започна на 28 февруари с израелско-американски въздушни удари срещу Иран, предаде БТА.

Палестинският Червени полумесец поясни, че най-малко шест души са ранени. Израелската армия заяви, че е засякла "изстреляни от Иран“ ракети, добавяйки, че "се е намесила, за да неутрализира заплахата".

Междувременно израелската служба за спешна помощ информира днес, че чуждестранен работник е загинал при иранска ракетна атака в мошава Аданим в Централен Израел, съобщи Ройтерс.