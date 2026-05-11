Транспортният бранш: Нямаме подкрепа, на нула сме

Недоволство в транспортния бранш заради високите цени на застраховки, горива и тол такси, Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България коментира пред Bulgaria ON AIR, че по отношение на цените на горива и помощ за сектора сме на нула.

“Въпреки гръмките обещания, секторът не е подпомогнат по никакъв начин. Не знаем какво да очакваме от новото правителство. Нито една от програмите не е обявена. От началото на конфликта в Близкия изток горивата са поскъпнали с над 40%", заяви Димитров.

Според него, ако преди конфликта България е държала едни от най-добрите цени на петрола, от две седмици насам съвсем не е така.

"Виждаме драстично увеличение между едровата цена и тази на дребно. Очакваме среща още тази седмица най-малкото с транспортния министър. Обърнахме се и към парламентарната група на водещата политическа сила. Цените на горивата и проблемите с гражданската са горещият картоф в момента. Има и още много проблеми в бранша", допълни Димитров в предаването “България сутрин”.

Браншът с конкретни искания

Конкретните искания са реализиране на дигиталния портфейл като компенсация за високите цени, по-големи оборотни средства и третата е подписаната помощ, свързана с тол таксите, уточни той.

Експертът е на мнение, че загубите ще бъдат не само за българската икономика, но и за гражданите.

"Българската икономика има нужда от 7000-10 000 транспортни средства. Ние имаме над 75 000. Голяма част от заетите в сектора са българи. Транспортът е кръвоносната система на икономиката", коментира Димитров.

"Зад настоящата ситуация стои основно финансовата страна, но категорично са необходими и други реформи по отношение запазване конкурентоспособността. Пазарите към Близкия изток сме ги забравили от десетилетия", изтъкна Димитров.

