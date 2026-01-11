IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зимната обстановка в София: 61 снегорина на улиците

Градският транспорт в София се движи при зимни условия

11.01.2026 | 09:41 ч.
На терен в момента работят 61 снегорина в столицата и извършват обработване срещу заледяване в някои райони, каза на брифинг пред журналисти директорът на Столичния инспекторат Николай Недялков.

„Ситуацията на Витоша е добра. Отворени са и двата пътя. Този за „Алеко“ беше затворен между 4:00 ч. и 6:30 ч. заради почистване и опесъчаване“, допълни той.

По думите му към момента няма установени заледявания.

Градският транспорт в София се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути, съобщиха от пресцентъра на Столична община. В готовност за работа са били 166 снегорина. На територията на общината превалява слаб дъжд премесен със сняг, а във високите части от сняг. През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по които се движи масовия обществен транспорт в районите „Средец“ , „Оборище“, „Сердика“, „Панчарево“, „Витоша“ и Банкя.“/ БТА

