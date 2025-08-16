„Черно море” спечели битката за Варна, побеждавайки с 3:1 на „Коритото“. Двата отбора изнесоха много динамичен и интересен двубой, в който в крайна сметка триумфира по-класният отбор на „моряците“. Срещата се проведе пред пълни трибуни и предложи изобилие от зрелищни моменти, пише gol.bg.

Георги Лазаров откри резултата още в 66-ата секунда в полза на тима на Илиан Илиев. Шанде изравни в 12-ата минута. В 39-ата минута Николай Златев заслужено изведе Черно море напред. В 89-ата минута резервата Фелипе Кардосо заби дебютния си гол и узакони успеха за по-класния отбор с 3:1

Така Черно море записа девети пореден двубой без загуба срещу градския си съперник. „Соколите“ на Гьоко Хаджиевски пък все още не познават вкуса на победата от началото на сезона.

След този успех Черно море събра актив от 11 точки на 3-тото място. Спартак Варна е на 10-ата позиция с 3 пункта.

След само 66 секунди игра Черно море поведе. Жоао Педро се пребори за една спорна топка, при която се получи и пас към Георги Лазаров. Младокът напредна с кълбото в краката си и нанесе хубав завършващ удар в далечния ъгъл - 0:1.

Черно море можеше рано-рано да удвои. Лазаров бе на прага на асистенция с ниско центриране от десния фланг, което бе засечено от Златев на няколко метра от вратата, но ъгълът пред крилото не бе добър. "Соколите" реагираха като попарени - Бернардо Коуто центрира от свободен удар, а Грънчов се извиси над всички и стреля с глава. Само намеса на Пламен Илиев лиши опитния защитник от попадение, с което да изравни.

В 12-ата минута прошка за "моряците" нямаше - Спартак възстанови паритета. Деян Лозев отправи прекрасно и подканящо центриране от дясното крило, а в наказателното поле и на втора греда бе Шанде. Бразилецът засече в мрежата на Илиев за 1:1.

В средата на първата част Пламен Илиев опази вратата си от втори гол. Опитният вратар прати в напречната греда много силен шут на Цветослав Маринов. Малко след това Шанде се понесе на солова акция, в чийто край изстрелът му бе блокиран.

39-ата минута донесе и гол за №39 от Черно море. Жоао Педро проби по дясното крило и опита успореден пас в малкото наказателно поле. Там недобра намеса и лек рикошет в Деян Лозев поднесоха топката на тепсия за Николай Златев. Крилото на "моряците" нямаше как да сбърка от 2-3 метра разстояние - 1:2.

В началото на втората част Николай Златев се размина с гол след хубав удар от 22-23 метра, минал над гредата. Малко по-късно Лазаров преодоля опонент в наказателното поле, а Петрашило покри съотборника си и не позволи на автора на първия гол да отбележи отново.

Малко преди 70-ата минута Дробаров спаси гостите с перфектно изчислен шпагат в краката на Шанде. Крилото понечи да потърси Джонсън, оставен непокрит около точката на дузпата, но северномакедонският бранител осуети почти сигурен гол. Пред другата врата Грънчов също показа, че владее шпагатите и се отчете с отлична интервенция в краката на настъпилия в наказателното Фелипе Кардозо.

Черно море можеше да реши всичко около четвърт час преди края. Селсо Сидни излезе сам срещу Максим Ковальов, но не успя да го преодолее. Вратарят на "соколите" се реваншира за грешката, която направи при второто попадение на "зелено-белите".

"Соколите" отвърнаха с удар на Шансе от воле, минал на около половин метър над вратата на Илиев. И Петрашило обстрелва вратата на гостите - с глава - но резултатът бе подобен като този след удара на Шанде.

В 89-ата минута резервата Фелипе Кардозо отбеляза за 3:1 след центиране на друг играч, влязъл от пейката - Асен Дончев. Завършващият удар на бразилеца дойде от седем-осем метра разстояние.

До края не падна нов гол и Черно море спечели заслужено.