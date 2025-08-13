IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кели Кларксън съсипана заради смъртта на бившия си съпруг

Брандън Блексток почина от рак

13.08.2025 | 04:30 ч. Обновена: 13.08.2025 | 05:29 ч. 0
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Кели Кларксън е съсипана от смъртта на бившия си съпруг - Брандън Блексток. Той почина на 48-годишна възраст на 7-и август.

Негови близки съобщиха, че повече от 3 години се е борил с рак. Певицата и Брандън сключиха брак през 2013 г. Те имат дъщеря Ривър на 11 г. и син Ремингтън на 9 г. Кели и Блексток обявиха, че се развеждат през 2020 г.

Сега изпълнителката се фокусира над децата.

"Когато тя разбра, че той е болен, тя остава защитнически настроена към него, заради тях. Кели винаги е опитвала да поддържа нещата елегантни. По-рано тази година стана ясно, че Брандън не е добре. Тя е съсипана - заради децата", коментира източник на "People".

звезди Кели Кларксън Брандън Блексток смърт
