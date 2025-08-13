Кели Кларксън съсипана заради смъртта на бившия си съпруг

Кели Кларксън е съсипана от смъртта на бившия си съпруг - Брандън Блексток. Той почина на 48-годишна възраст на 7-и август.

Негови близки съобщиха, че повече от 3 години се е борил с рак. Певицата и Брандън сключиха брак през 2013 г. Те имат дъщеря Ривър на 11 г. и син Ремингтън на 9 г. Кели и Блексток обявиха, че се развеждат през 2020 г.

Сега изпълнителката се фокусира над децата.

"Когато тя разбра, че той е болен, тя остава защитнически настроена към него, заради тях. Кели винаги е опитвала да поддържа нещата елегантни. По-рано тази година стана ясно, че Брандън не е добре. Тя е съсипана - заради децата", коментира източник на "People".

Още за случващото се четете в teenproblem.net