На 45 Винъс Уилямс е най-възрастната участничка в US Open за този век

Бившата номер 1 в света Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за основната схема на Откритото първенство на САЩ по тенис при жените.

Представителката на домакините ще се превърна в най-възрастната участничка в US Open през този век при излизането си на кортовете в комплекса "Национале тенис център Били Джийн Кинг“ във Флъшинг Медоус-Корона Парк, Куинс.

Винъс е на 45 години, а по-възрастна от нея бе единствено Рени Ричардс, която през 1981-а година играе на 47 години в основната схема.

Уилямс стана и най-възрастната състезателка, спечелила мач от Женската тенис асоциация, от 2004 насам, след като надигра Пейтън Стърнс на турнира във Вашингтон преди месец, като преди това отсъства 16 месеца от кортовете.

Винъс е двукратна шампионка от US Open.

Тя участва за последно в основната схема на турнира в Ню Йорк през 2023, каза загуби в първия кръг от белгийката Грийт Минен.

Седемкратната шампионка от Големия шлем и ще играе и на смесени двойки в турнира със сънародника си Райли Опелка.