Новини Днес | 42

Меси се завърна с гол и асистенция

Интер Маями победи с 3:1 Лос Анджелис Галакси

17.08.2025 | 15:30 ч. Обновена: 17.08.2025 | 17:18 ч. 4
Снимка БГНЕС

Лионел Меси се завърна с гол и асистенция за победата на Интер Маями с 3:1 над Лос Анджелис Галакси в Мейджър лий сокър (МЛС). Аржентинската звезда прекара последните две седмици в лазарета, след като се контузи за Купата на Лигата.

Той влезе в игра след почивката, когато Интер вече водеше с попадение на Жорди Алба и асистенция на Серхио Бускетс. Джоузеф Пейнтсил изравни за Галакси, но 38-годишният аржентинец даде отново преднина на състава от Флорида 6 минути преди края на редовното време. 

Меси асистира на Луис Суарес за крайното 3:1 в 89-ата минута, а резултатът остави Маями в плейофната картинка на МЛС. Отборът е 5-и в Източната конференция с 45 точки и 7 зад водача Синсинати.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

меси гол интер лос анджелис
