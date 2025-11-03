IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Григор Димитров изпадна от топ 40 в ранглистата

Два месеца по-късно Яник Синер си върна 1-ото място

03.11.2025 | 10:55 ч. 12
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Най-добрият български тенисист Григор Димитров изпадна от топ 40 на световната ранглиста на АТР за първи път от 25 август 2019 година, когато беше 78-и. 

Димитров има 1180 точки и регистрира спад с шест позиции, след като преди седмица беше на 38-ото място.

34-годишният българин не беше играл повече от три месеца и половина заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи в началото на юли в четвъртия кръг на "Уимбълдън".  След това се върна на корта за турнира от сериите "Мастърс" в Париж, където преодоля едип съперник, но след това точно преди мача с Даниил Медведев (Русия) се отказа. Това нямаше как да му даде тласък и той слезе още в подреждането на АТР.

Има промяна на върха и това е завръщането там на Яник Синер (Италия), който след два месеца измести Карлос Алкарас. През изминалата седмица Синер спечели именно Мастърса в Париж и вече оглавява подреждането с 11 500 точки. Алкарас е след него с 11 250, а третото място е за Александър Зверев (Германия) с 5560 точки, предаде БТА.

Григор Димитров ранглиста тенис
